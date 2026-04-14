Татарстан – единственный регион из топ-30, где жители стали меньше брать кредитки

Снижение выдачи новых кредитных карт зафиксировали в Татарстане: в марте 2026 года показатель сократился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика стала единственным регионом из топ-30, где отмечена отрицательная динамика, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Количество новых кредитных карт, выданных в России в первом квартале 2026 года, сократилось на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 3,21 млн против 6,58 млн двумя годами ранее.

По сравнению с первым кварталом 2025 года показатель также снизился, но незначительно – на 1,1% (с 3,25 млн).

В марте 2026 года было выдано 1,2 млн кредитных карт. Это на 8,6% больше, чем в марте 2025 года (1,1 млн), и на 17,6% больше, чем в феврале текущего года (1,02 млн). При этом по сравнению с мартом 2024 года выдача снизилась на 48,4% (с 2,32 млн).

Среди регионов наибольшее количество новых кредитных карт в марте зафиксировано в Москве (93,3 тыс.), Московской области (78,3 тыс.), Краснодарском крае (57,2 тыс.), Санкт-Петербурге (52,9 тыс.) и Свердловской области (38,5 тыс.).

В числе 30 регионов-лидеров наибольший рост выдачи по сравнению с мартом 2025 года показали Воронежская область (+18,7%), Ярославская (+17,3%), Ростовская (+16,6%), Тюменская (+14,9%) области и Пермский край (+14,1%). При этом Татарстан оказался единственным регионом из этой группы, где показатель снизился – на 2,6%. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 7,1% и 8% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в 2026 году выдача кредитных карт остается на низком уровне. По его словам, за первый квартал выдано вдвое меньше карт, чем за аналогичный период 2024 года.

Он пояснил, что это связано с осторожной политикой банков, которые предъявляют более строгие требования к качеству кредитных историй, снижая риски просрочек. Кроме того, по его оценке, качество заявителей также остается невысоким.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в беседе с «Татар-информом» заявил, что на отрицательную динамику выдачи кредитных карт в Татарстане повлияло несколько факторов.

«Рынок уже насыщен кредитными картами. Все, кто хотел кредитную карту получить, уже ее получили. И, соответственно, продолжать выдавать карты такими же темпами становится все сложнее и сложнее, желающих их получить становится меньше», – отметил эксперт.

Также Кох подчеркнул, что банки сейчас очень аккуратно подходят к вопросам кредитования физических лиц. В частности, они активно ограничивают выдачу карт тем гражданам, у которых уже высокая доля долговой нагрузки.

«Соответственно, выдача кредитной карты тоже рассматривается как кредит в соответствии с установленным по карте кредитным лимитом. И если у человека уже много кредитов и он их с трудом обслуживает, то новую карту ему не выдадут», – заключил Игорь Кох.