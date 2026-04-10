Татарстан оказал адресную помощь многодетным семьям Лисичанска

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков посетил две многодетные семьи в подшефном Лисичанске и передал помощь по адресным заявкам.

«Поддержка многодетных семей Лисичанска и Рубежного носит для нас характер системной и адресной работы с населением городов. Все они находятся на постоянном сопровождении: в приоритетном порядке дети получают возможность отдыха в лагерях Республики Татарстан, обеспечиваются книгами и другими необходимыми мерами поддержки», – отметил Ринат Садыков. Он подчеркнул, что это важное направление деятельности для Татарстана в рамках поддержки подшефных городов ЛНР, и оно будет продолжено как одно из приоритетных.

Совместно с представителями социальной защиты города вице-премьер РТ навестил многодетную семью, где воспитываются четверо детей, трое из которых – дошкольного возраста. По просьбе семьи ей передали стиральную машину и набор бытовой химии. К слову, глава семьи Константин Сергеевич самостоятельно занимается обустройством детской площадки во дворе многоквартирного дома. Уже установлены песочница, качели и скамейки. В планах – установка горки и спортивных элементов. В ходе посещения Ринатом Садыковым семьи они договорились о предоставлении стройматериалов для реализации намеченных планов.

Кроме того, помощь оказали еще одной семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. С учетом текущей потребности и поступившей заявки на оказание помощи семье передали водонагреватель и набор бытовой химии.