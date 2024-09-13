«Здесь огромная площадка для обмена опытом»: в Казани начал работу Патриотический форум

В столице Татарстана состоялась церемония открытия окружного форума, посвященного патриотическому воспитанию молодежи. Представители трех округов обсудили предложения, проекты и уже реализованные инициативы в этой области.

«Приятно, что совместная работа Роспатриота, правительства Республики Татарстан, собирает людей, которые действительно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Здорово, что собираются активисты разных организаций. Это своеобразная сверка часов, обмен опытом», – рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Во время мероприятия, которое проходило в ИТ-парке имени Башира Рамеева, были представлены стенды различных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания. Гости форума могли попробовать управлять беспилотниками через очки виртуальной реальности, подержать в руках страйкбольное оружие и автоматы для игры в фаертаг, а также макеты гранат. Особое внимание привлекал стенд «Молодой Гвардии Единой России», где демонстрировался 3D-принтер, который используется для создания таких вещей, как ампульницы, устройства для быстрой зарядки магазинов автоматов Калашникова и другие полезные приспособления для наших военнослужащих.

«Хорошо, что здесь рассматриваются практики противодействия вмешательству западных непартнеров в структуры патриотического воспитания нашей страны. Патриотическое воспитание – это комплекс мероприятий, практик, направленных на духовно-нравственную защиту России и жителей нашей страны», – рассказал Игорь Кастюкевич.

Посетители всех возрастов – взрослые, молодежь, дети и их родители, активисты и простые гости – с большим интересом рассматривали стенды, узнавая много нового.

«Окружные патриотические форумы проводятся на протяжении четырех лет по всей России. Они появились благодаря национальному проекту Образование и федеральному проекту патриотического воспитания. Из года в год мы объединяем специалистов по патриотическому воспитанию со всей России. Сегодня нам очень важно обратить внимание на поддержку наших бойцов, наших защитников», – рассказал заместитель руководителя программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Бойков.

В этом году форум собрал участников из Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На площадке мероприятия будут выступать эксперты со всей страны, представители крупных патриотических движений. Кроме того, запланированы разнообразные мастер-классы, лекции и другие активности.

«Дорогие гости многонационального и многоконфессионального Татарстана, я рад приветствовать вас в тысячелетней, но вечно молодой столице нашей республики. Для меня большая честь быть сегодня здесь, рядом с вами, патриотами нашего Отечества», – обратился к участникам форума главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Этот форум является третьим по счету, однако Республика Татарстан принимает в нем участие впервые. Татарстан стала третьей из четырех площадок, где пройдут тематические форумы. Окружные патриотические форумы объединят профессионалов из различных российских учреждений в четырех городах: Великом Новгороде, Хабаровске, Казани и Суздале.

«Для нас важно, что местом проведения форума выбрана такая большая площадка для обмена опытом, как Татарстан. Республика является одним из лидеров в России по патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно тысячи молодых татарстанцев проходят школу поисковых отрядов, военно-патриотических профильных смен, военно-реконструкторского движения, пятидневных сборов по основам военной службы. Увеличению вовлеченности молодежи в реализацию мероприятий гражданского и военно-патриотического воспитания способствует широкая сеть инфраструктуры – это молодежные центры, подростковые клубы, военно-патриотические клубы, работа которых за год охватывает до 500 тыс. человек», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.