news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 марта 2026 15:34

Татарстан – один из регионов-лидеров по числу заявок на конкурс «Студенческий стартап»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: government.ru/

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по числу заявок на конкурс «Студенческий стартап», который проводится в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Технологии». Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Как сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, всего на конкурс поступило 12,6 тыс. заявок, что на тысячу больше, чем в 2025 году.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уточнил, что заявки подали студенты из 438 университетов 82 регионов страны, а в числе лидеров – Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан и Новосибирская область. По его словам, большинство проектов 2026 года относятся к сферам цифровизации, биотехнологий и креативных индустрий.

По итогам конкурса авторы лучших инициатив получат гранты в размере 1 млн рублей на реализацию собственных стартапов. Имена победителей планируется объявить летом.

Генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин отметил высокий интерес студентов к проекту.

«В этом году был поставлен очередной рекорд по количеству заявок, поданных в рамках нашего главного конкурса для студентов», – подчеркнул он.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

#стартап #конкурс #студенты #Дмитрий Чернышенко #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров