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Татарстан обучит преподавателей четырех регионов РФ управлять беспилотниками
В Лаишевском технико-экономическом техникуме более пятисот преподавателей из разных регионов России научатся управлять беспилотниками, собирать и паять их, а также работать с симуляторами.
Как сообщают организаторы проекта, в декабре 2023 года Лаишевский технико-экономический техникум стал одним из победителей федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».
В школах появятся специальные классы, а техникум станет центром практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Сегодня, начиная с 8:30 вплоть до ноября месяца, будет проходить обучение в Центре подготовки преподавателей. За это время обучение пройдут 519 слушателей – это учителя школ, преподаватели техникумов из Татарстана, Башкортостана, Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей.
После завершения обучения все преподаватели получат дипломы о переподготовке.
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