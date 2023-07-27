Татарстан обогнал российские регионы по росту цен на жилье в новостройках

По итогам июня в России увеличилась медианная цена квадратного метра первичного жилья. Наибольший рост зафиксирован в Татарстане – он составил 9% по сравнению с маем, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитиков.

Для сравнения: в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области за месяц стоимость жилья выросла на 2%.

Рост цен на жилье в новостройках объясняется высоким спросом, а также удорожанием строительства, в том числе из-за ослабления курса национальной валюты, отмечают эксперты.

В то же время медианная стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке за июнь выросла в среднем по стране на 2,4% по сравнению с уровнем мая.

Напомним, в Татарстане спрос на первичном рынке по сравнению с прошлым годом в июне вырос более чем в 2,5 раза. Подробнее о ситуации на рынке недвижимости в материале «Татар-информа»: «Пишут, что цены на квартиры выросли. Это не так»: что ждет рынок жилья в Казани.