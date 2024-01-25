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Татарстан обогнал Москву и стал лидером рейтинга по ESG-критериям
По итогам 2023 года Татарстан занял первое место в рейтинге соответствия ESG-критериям, сместив Москву на вторую строчку. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным рейтинговым агентством и ESG-лабораторией МГУ, сообщает ТАСС.
В топ-5 рейтинга также вошли Московская и Липецкая области, а также Санкт-Петербург.
Отмечается, что Татарстану удалось добиться лидерства благодаря сбалансированности показателей. Москва по-прежнему остается первой по абсолютному большинству показателей в управленческо-экономическом блоке (G), однако республика обгоняет ее в экологическом блоке (E) и находится наравне со столицей по социальному (S).
«В рэнкинге 2023 года Республике Татарстан удалось обеспечить сбалансированность показателей по всем блокам рэнкинга и вырваться в лидеры благодаря комплексной работе по всем направлениям ESG-повестки», — отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что самого большого скачка в рейтинге удалось добиться Липецкой области — с 28-го до 4-го места, а также Московская — с 9-го на 3-е.
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