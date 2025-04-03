Татарстан обеспечивает Лисичанск стройматериалами для восстановления домов после атаки

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Очередной террористический удар вооруженных формирований Украины по Лисичанску привел к повреждению многоквартирного жилого дома и прилегающих объектов – в зданиях выбиты окна. Мирные жители вновь оказались под угрозой, но без поддержки не останутся.

Республика Татарстан как шеф-регион оперативно сформировала запас строительных материалов для закрытия теплого контура пострадавших зданий. Совместно с администрацией города проведен анализ разрушений, составлены списки пострадавших объектов.

«К сожалению, атаки на город не прекращаются, и страдает мирное население. Судьба Лисичанска нам не безразлична. Мы понимаем, какую помощь можем оказать, и делаем все возможное. В первую очередь акцент сделан на социальных объектах, прилегающих к поврежденному дому. Запас строительных материалов позволит закрыть теплый контур помещений в ожидании замены остекления. Строительные материалы будут предоставляться жителям и организациям по запросу в администрацию Лисичанска. Это поможет защитить здания от погодных условий, поддержать работу социальных учреждений и облегчить жизнь горожан», – заявил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные Татарстану территории.