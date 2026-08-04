Татарстан обеспечил крупнейший прирост производства молока среди регионов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов-лидеров России по росту производства товарного молока в первом полугодии 2026 года. По данным аналитического центра Milknews, за январь—июнь сельхозорганизации республики увеличили выпуск продукции на 44 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По объему прироста Татарстан стал одним из лучших регионов страны. Больше молока также произвели сельхозпредприятия Удмуртии, где показатель вырос на 38 тысяч тонн, и Воронежской области с приростом 33 тысячи тонн. В то же время в ряде крупных молочных регионов зафиксировано снижение производства. Так, в Новосибирской области выпуск товарного молока сократился на 53 тысячи тонн, в Алтайском крае — на 17 тысяч тонн, в Московской области — на 10 тысяч тонн.

В целом по России производство товарного молока за шесть месяцев выросло на 0,6% и достигло 13,5 млн тонн. Основной вклад в рост обеспечили сельхозорганизации, которые нарастили выпуск на 2,6%, или на 271 тыс. тонн, до 10,9 млн тонн.

При этом валовое производство молока во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства населения, по итогам первого полугодия сократилось на 0,9% — до 16,7 млн тонн. Это свидетельствует о продолжающемся смещении производства в сторону крупных и средних сельхозпредприятий.

Татарстан традиционно остается одним из ведущих молочных регионов страны. Республика входит в число крупнейших производителей молока в России и сохраняет положительную динамику даже на фоне замедления роста отрасли в целом.