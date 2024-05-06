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Татарстан обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур на 36% выше потребности
Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур в Татарстане составляет 136% от потребности. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.
«При потребности 313 тыс. тонн семян имеется 428 тыс. тонн, из них оригинальные и элитные — 45%», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.
Что же касается покупных семян, то, по словам Зяббарова, практически все законтрактованные партии поступили в хозяйства. «Наблюдаем рост покупки семян отечественной селекции. В посевах сахарной свеклы они будут занимать порядка 10%, кукурузы — 68%, подсолнечника — 46%», — отметил он.
Спикер добавил, что по внесению минеральных удобрений аграрии пока отстают от уровня прошлого года на 2,8 килограмма на гектар. Сейчас внесено 76,8 килограмма действующего вещества на гектар, а планируется — более 80 кг минерального питания на гектар. Министр убежден, что этот показатель будет достигнут.
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