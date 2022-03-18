news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
18 марта 2022  15:03
Эвелина Киселёва

Татарстан ниже эпидпорога по ОРВИ и гриппу на 60%

news_top_970_100

В Татарстане снижается суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За прошедшую неделю мы ниже эпидемиологического порога на 60%», – рассказала заместитель главного санитарного врача республики.

Авдонина напомнила, что в Татарстане продолжается мониторинг циркулирующих вирусов, за последнюю неделю было три положительных находки из более чем 230 проверенных заболевших – 1.3%.

#ОРВИ эпидпорог #грипп и орви
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное