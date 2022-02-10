Tatarstan News показал, как будет выглядеть ностальгия по современной Казани в 2078 году

Креативная команда Tatarstan News выпустила продолжение видео о Казани будущего Cybertat: Nostalgia, действие которого происходит в 2078 году. Как сообщают авторы в начале видеоролика, 2078 год объявлен в Татарстане «Годом ностальгии», в связи с чем оборот кассет, запрещенных еще в 2056 году из-за высокого углеродного следа, вырос в три раза.

«Мы продолжаем изучать будущее Татарстана. После грандиозных празднований 157-летия образования ТАССР в 2077-м наступил „Год ностальгии“ в 2078-м», — рассказывает о своем проекте команда Tatarstan News.

Сюжет ролика Cybertat: Nostalgia строится вокруг киборгов и людей, которые, скупая на черных рынках уцелевшие аудио- и видеокассеты из прошлого, пытаются найти свои аналоговые воспоминания в мире победившей цифры.

Первый ролик о Казани будущего команда выпустила в январе 2021 года. Видео показало, как могла бы выглядеть столица Татарстана в будущем: киборги и люди, неоновые голограммы с предприятиями республики, рестораны.