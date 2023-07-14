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Татарстан не вошел в список получателей субсидий на создание глэмпингов
Опубликованы результаты конкурсного отбора Минэкономразвития России на выделение в 2023 и 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на государственную поддержку инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Татарстан в их число не вошел, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
Субсидии получат субъекты, которые не получали ее в прошлом году, а также новые регионы России.
«Будем бороться за получение финансирования на создание новых модульных средств размещения в случае выделения дополнительного финансирования», – отметили в Госкомитете.
В прошлом году Татарстан получил из федерального бюджета 271,1 млн рублей. На эти средства в Казани и девяти районах республики создано 18 загородных объектов отдыха вместимостью более 800 человек.
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