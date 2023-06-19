Татарстан не попал в топ-10 регионов по доходам населения

Татарстан занял 11-е место в рейтинге регионов по доходам населения по итогам 2022 года. При этом отношение медианных доходов жителей республики к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило в региона 2,08, а доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась на 1,2 процентного пункта (до 5%), говорится в исследовании РИА Новости.

В первую тройку по доходом населения в стране вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва, где соотношение доходов к фиксированному набору составило 3,24, 2,97 и 2,63. За чертой бедности в этих регионах находятся 4,5%, 9% и 5% соответственно. По итогам 2022 года доля такого населения во всех трех субъектах незначительно снизилась — от 0,1 до 0,5 п.п.

Аутсайдерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия, где медианные доходы населения позволяют приобрети 1,04, 1,01 и ровно 1 фиксированный набор товаров и услуг, а количество людей, живущих за чертой бедности, составляет 22, 28,8, а также 30,5%. При этом показатель за год уменьшился лишь в Карачаево-Черкесии (-0,1 п.п.), а в дух других субъектах, наоборот, увеличился на 0,6 и 1,2 п.п.

Четыре новых региона в рейтинге не учитывались.

«За чертой бедности по итогам прошлого года жили 9,8 процента граждан (14,3 миллиона человек), тогда как годом ранее — 11 процентов (16 миллионов)», – подсчитали в издании.