Татарстан не подал заявку на электронное голосование на выборах Президента РФ

Татарстан не подал заявку на проведение электронного дистанционного голосования на выборах Президента России в 2024 году. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на 50-м заседании Госсовета РТ.

«К сожалению, у нас в обществе нет консенсуса по данному вопросу и не только у общественных организаций и формирований, но и политических партий. Я считаю, что систему дистанционного электронного голосования стоит рассматривать как практическую работу с момента достижения такого консенсуса», - сказал докладчик.

Кондратьев напомнил, что Татарстан ранее уже «проводил репетицию» электронного голосования.

Выборы Президента России состоятся в следующем году и продлятся три дня - 15, 16, 17 марта.