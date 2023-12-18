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Татарстан не подал заявку на электронное голосование на выборах Президента РФ
Татарстан не подал заявку на проведение электронного дистанционного голосования на выборах Президента России в 2024 году. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев на 50-м заседании Госсовета РТ.
«К сожалению, у нас в обществе нет консенсуса по данному вопросу и не только у общественных организаций и формирований, но и политических партий. Я считаю, что систему дистанционного электронного голосования стоит рассматривать как практическую работу с момента достижения такого консенсуса», - сказал докладчик.
Кондратьев напомнил, что Татарстан ранее уже «проводил репетицию» электронного голосования.
Выборы Президента России состоятся в следующем году и продлятся три дня - 15, 16, 17 марта.
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