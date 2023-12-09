Татарстан находится в топ-5 регионов России по реализации программы «Пушкинская карта»

Татарстан находится в числе лидеров по реализации программы «Пушкинская карта»: по количеству проданных билетов и объему вырученных средств республика расположилась на четвертом месте среди регионов России после Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. Замыкает топ-5 Нижегородская область.

Всего, по данным Минкульта РТ, за 10 месяцев текущего года организациями всех форм собственности Татарстана было продано более 786 тыс. билетов на общую сумму 306,2 млн рублей.

В ведомстве также привели статистику по количеству участников программы. По абсолютным показателям Татарстан на четвертом месте после Москвы (875 тыс. участников), Санкт-Петербурга (530 тыс.) и Краснодарского края (284 тыс.), по доле участников – на пятом месте, нас опережают Санкт-Петербург (106,2%), Москва (78,5%), Чувашская республика (78,3%) и Тюменская область (78%).

Лидерами по объему вырученных средств за 10 месяцев 2023 года стали театр Камала, Татарская государственная филармония, кинотеатр «Мадагаскар» (Бугульма), Русский драмтеатр «Мастеровые» (Набережные Челны) и Молодежный театр на Булаке. Больше всего билетов по «Пушкинской карте» продали кинотеатры «Мадагаскар» (Бугульма), «Сансити», «Синема пять-Бар» и «Синема-5» (Нижнекамск), а также театр Камала.

Согласно данным Министерства культуры России на 1 ноября 2023 года по Республике Татарстан 271 925 граждан, выпустивших «Пушкинскую карту» в мобильном приложении «Госуслуги Культура» – 76,8% от общего количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированных на территории республики.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года для популяризации культурных мероприятий. Благодаря карте молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать театры, музеи, выставки, концерты. В 2022 году этой картой также разрешили оплачивать и билеты в кино на отечественные фильмы. Номинал «Пушкинской карты» увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.