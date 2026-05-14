Татарстан находится на седьмом месте среди регионов России по числу ИП

Республика Татарстан занимает седьмое место среди регионов России по числу индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это следует из данных Федеральной налоговой службы на конец марта и конец апреля текущего года соответственно.

По информации ФСН, на 31 марта 2026 года в Татарстане насчитывалось 122 347 индивидуальных предпринимателей. По этому показателю республику опережали Москва (499 397 ИП), Московская область (354 713), Краснодарский край (258 583), Санкт-Петербург (234 653), Ростовская (148 448) и Свердловская (143 990) области.

Кроме того, в топ-10 регионов по количеству ИП также вошли Башкортостан (108 465 индивидуальных предпринимателей), Челябинская (101 711) и Новосибирская (98 209) области.

Самозанятых же на 30 апреля 2026-го в Татарстане было зарегистрировано 471 887, в том числе 447 918 физических лиц и 23 969 индивидуальных предпринимателей.

Большее количество плательщиков налога на профессиональный доход насчитывалось в таких субъектах Федерации, как Москва (2 375 015), Московская область (1 164 689), Санкт-Петербург (1 073 974), Краснодарский край (803 754), Свердловская (508 482) и Ростовская (473 818) области.

Немного отстали от Татарстана по числу самозанятых Башкортостан (368 262), Дагестан (359 534) и Челябинская область (359 479).