Татарстан находится на 64-м месте в сводке заболеваемости коронавирусом среди регионов

За последние сутки в России зарегистрировано 28 486 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 2 089 без клинических проявлений.

На первой строчке сводки по заболеваемости оказалась Москва – в столице страны зарегистрировано более трёх тысяч случаев заражения коронавирусом, вторым в сводке оказался Санкт-Петербург – почти две тысячи случаев, на третьем месте Московская область – 1262 случая.

Следом после Москвы и Петербурга идут регионы: среди них наибольшее число случаев коронавируса отмечается в Красноярском, Краснодарском и Пермском краях.

Республика Татарстан среди других регионов России заняла в сводке 64 место – всего за прошедшие сутки в РТ было выявлено 146 случаев коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об итогах введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане и о снижении заболеваемости Covid-19 в республике.