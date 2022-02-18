Татарстан нарастит переработку нефти в 2022 году на 10%

Объем переработки нефти в Татарстане в текущем году должен вырасти на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов на итоговом заседании ведомства.

«В планах на 2022 год – обеспечить добычу нефти в целом по Татарстану на уровне более 34 млн тонн и нефтепереработку на уровне не менее 22 млн тонн», – сказал Каримов.

Он подчеркнул, что такие показатели будут достигнуты при грамотном комплексном подходе.

Каримов также сообщил, что в 2021 году было добыто 34,5 млн тонн нефти, что на 5,6% больше, чем в 2020 году, а переработано около 20 млн тонн.