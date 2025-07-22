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ЛНР и Татарстан 22 июля 2025 08:20

Татарстан направит в Лисичанск и Рубежное средства реабилитации и иную гумпомощь

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Татарстанское региональное отделение «Единой России» в ближайшее время отправит в Луганскую народную республику очередную колонну с гуманитарной помощью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

Фото: t.me/ayratfarrahov

Для отправки в подшефные республике города Лисичанск и Рубежное «подготовлен груз, сформированный на основе заявок от жителей данных населенных пунктов», отметил парламентарий.

«В состав груза включены средства реабилитации, такие как локтевые костыли, трости и ходули», – уточнил в связи с этим Фаррахов.

#Лисичанск #Рубежное
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