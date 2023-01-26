Татарстан направит почти 2 млрд рублей на поддержку предпринимателей в 2023 году.

На поддержку предпринимателей Татарстана в 2023 году из бюджета республики направят 1,9 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В текущем году по согласованию с Президентом нашей республики [Рустамом Миннихановым] объем средств из бюджета Татарстана увеличен на 700 млн рублей и составит 1,9 млрд рублей», — заявил Шамсиев.

Первый замминистра отметил, что в 2022 году на поддержку бизнеса суммарно направили свыше 6,4 млрд рублей. В том числе 1,2 млрд поступило из бюджета Татарстана, а остальные 5,2 млрд составили средства подведомственных Министерству экономики организаций.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.