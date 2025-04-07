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Общество 7 апреля 2025 16:09

Татарстан направит обращение в Минспорта РФ из-за сбоев в системе ГТО

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Министерство спорта Татарстана готовит обращение в Минспорта России, связанное со сбоями в работе информационной системы по ГТО. Об этом сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Мы готовим соответствующее обращение в Министерство спорта России, чтобы нам дали пояснение, как выйти из этой ситуации», – заявил он.

С этого года оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) стала Федеральная дирекция спортмероприятий. Оператор перевел комплекс на новую информационную площадку, где вход в личный кабинет участников движения осуществляется через портал госуслуг.

«Сейчас специалисты испытывают большие затруднения с загрузкой результатов. Иногда работу вынуждены проводить в ночное время, чтобы все корректно вошло в систему. Даже по собственному примеру могу рассказать. Имея уникальный код, ввел его на госуслугах, мне выдало: пройдите регистрацию заново. Это говорит о том, что моя история выполнения комплекса ГТО потеряна. И в такой ситуации оказалось много жителей страны», – подчеркнул Садриев.

По его словам, от этой ситуации могут пострадать выпускники, выполнившие нормы ГТО, поскольку за это им положены дополнительные баллы при поступлении в вуз.

#ГТО #нормы гто
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