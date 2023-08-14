Татарстан направит на проектирование зданий сельских магазинов 5,2 млн рублей

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Татарстан собирается потратить на проектирование зданий сельских магазинов примерно 5,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Исполнитель работ должен будет создать проект одноэтажного здания площадью 49,8 кв. метра. Пункты комплексного обслуживания населения предполагается возвести в Азнакаевском, Алексеевском, Балтасинском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Мензелинском, Пестречинском и Ютазинском районах.

Кроме того, подрядчику предстоит разработать проекты стадиона на тысячу мест в Болгаре, административных зданий исполнительных комитетов сельских поселений, школы в жилом комплексе «Притяжение» Набережных Челнов и других объектов.

Общая сумма закупки превышает 62,4 млн рублей. Заказчиками выступают Главинвестстрой РТ и Главстрой РТ. Прием заявок завершится 18 августа, исполнителя работ определят 22 августа.