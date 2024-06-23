Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан направит еще 187,7 млн рублей на ремонт дорог и улиц
В Татарстане выделят еще более 187,7 млн рублей на ремонт дорог в районах. На этот раз средства планируют направить в Арский и Лаишевский районы, следует из информации на портале госзакупок.
В населенных пунктах Арского района за более чем 77 млн рублей проведут капитальный ремонт дорожно-уличной сети. Еще в 20 млн рублей обойдется ремонт дорог с переходным типом покрытия.
В общей сложности подрядчику предстоит обновить более 5 км трасс. Предполагается ремонт дорожного покрытия, установка сигнальных столбиков, обновление крышек колодцев, водопропускных лотков и другие. Завершить работы он должен в срок до 25 ноября.
Заказчиком ремонта является Дирекция финансирования программ дорожных работ, средства направят из бюджета Татарстана.
Еще 90,3 млн рублей выделят на ремонт участка дороги «Казань — Боровое Матюшино» — Песчаные Ковали — «Столбище — Атабаево», который необходимо провести в срок до 8 ноября. Протяженность участка составляет 800 метров. Заказчик – Главтатдортранс.
Третья закупка касается ремонта дорожно-уличной сети в Арском рай
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»