Татарстан направит еще 187,7 млн рублей на ремонт дорог и улиц

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В Татарстане выделят еще более 187,7 млн рублей на ремонт дорог в районах. На этот раз средства планируют направить в Арский и Лаишевский районы, следует из информации на портале госзакупок.

В населенных пунктах Арского района за более чем 77 млн рублей проведут капитальный ремонт дорожно-уличной сети. Еще в 20 млн рублей обойдется ремонт дорог с переходным типом покрытия.

В общей сложности подрядчику предстоит обновить более 5 км трасс. Предполагается ремонт дорожного покрытия, установка сигнальных столбиков, обновление крышек колодцев, водопропускных лотков и другие. Завершить работы он должен в срок до 25 ноября.

Заказчиком ремонта является Дирекция финансирования программ дорожных работ, средства направят из бюджета Татарстана.

Еще 90,3 млн рублей выделят на ремонт участка дороги «Казань — Боровое Матюшино» — Песчаные Ковали — «Столбище — Атабаево», который необходимо провести в срок до 8 ноября. Протяженность участка составляет 800 метров. Заказчик – Главтатдортранс.

Третья закупка касается ремонта дорожно-уличной сети в Арском рай