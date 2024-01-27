Татарстан направит более миллиарда рублей на кампремонт школ и колледжей в районах

Казанский педагогический колледж

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 17 школ и колледжей в районах республики, а также двух детских домов. Стоимость работ оценивается почти в 1,2 млрд рублей, следует из контрактов на сайте госзакупок.

До 1 декабря 2024 года планируется обновить средние школы в Верхнем Услоне, Актаныше, Старом Юмралы, Деушеве и Сатламышеве Апастовского района, в селе Чуру-Барышево Апастовского района, лицей-интернат №84 им.Гали Акыша в Набережных Челнах, Нижнекамский медколледж, Альметьевскую школу №19, СОШ №2 Мензелинска, Альметьевский и Лениногорский детские дома. На проведение кампремонта в них выделят более 548 млн рублей из бюджета Татарстана.

Еще 620 млн рублей пойдет на обновление семи техникумов и колледжей:

— Дрожжановского техникума отраслевых технологий;

— Нижнекамского педагогического колледжа;

— Нурлатского аграрного техникума;

— Апастовского аграрного колледжа;

— Нижнекамского агропромышленного колледжа;

— Елабужского филиала КФУ:

— Казанского педагогического колледжа.

Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.