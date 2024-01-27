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Татарстан направит более миллиарда рублей на кампремонт школ и колледжей в районах
В 2024 году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 17 школ и колледжей в районах республики, а также двух детских домов. Стоимость работ оценивается почти в 1,2 млрд рублей, следует из контрактов на сайте госзакупок.
До 1 декабря 2024 года планируется обновить средние школы в Верхнем Услоне, Актаныше, Старом Юмралы, Деушеве и Сатламышеве Апастовского района, в селе Чуру-Барышево Апастовского района, лицей-интернат №84 им.Гали Акыша в Набережных Челнах, Нижнекамский медколледж, Альметьевскую школу №19, СОШ №2 Мензелинска, Альметьевский и Лениногорский детские дома. На проведение кампремонта в них выделят более 548 млн рублей из бюджета Татарстана.
Еще 620 млн рублей пойдет на обновление семи техникумов и колледжей:
— Дрожжановского техникума отраслевых технологий;
— Нижнекамского педагогического колледжа;
— Нурлатского аграрного техникума;
— Апастовского аграрного колледжа;
— Нижнекамского агропромышленного колледжа;
— Елабужского филиала КФУ:
— Казанского педагогического колледжа.
Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.
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