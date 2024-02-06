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Татарстан направит более чем полмиллиарда рублей на капремонт 4 больниц в Казани
В Казани проведут капитальный ремонт четырех медицинских учреждений. Стоимость работ оценивается почти в 662 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Работы затронут лечебный корпус №2 Госпиталя ветеранов войн, стационары горбольницы №2, 16, а также стационарные блоки Межрегионального клинико-диагностического центра. Во всех четырех случаях капремонт предусматривает приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство территории.
Завершить его подрядчик должен до 1 декабря 2024 года.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, обновление объектов профинансируют из бюджета республики.
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