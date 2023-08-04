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Татарстан направит более 8 млн рублей на стажировки победителей конкурса «Инженер года»
Для татарстанцев — победителей республиканского конкурса «Инженер года» — будут организованы стажировки по программам повышения квалификации. На их организацию направлено 8,589 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Госкомитет РТ по закупкам.
Стажировки будут проводиться в Москве с использованием инфраструктуры инновационного центра «Сколково».
За выделенные средства исполнитель должен организовать дистанционный и очный (практический) модули стажировки для «не более 54 победителей республиканского конкуса „Инженер года“» 2019–2022 годов. Разработать программу мероприятий, организовать трансфер во время практического модуля, размещение и питание участников.
Программа занятий будет предусматривать 12 направлений с учетом профессиональной деятельности и номинаций участников. Это в том числе машиностроение, электроника, газовая промышленность, энергетика, транспорт, нефтяная, пищевая и легкая промышленность, транспорт и другие.
Стажировки запланированы на сентябрь — декабрь 2023 года. По их завершении слушателям вручат удостоверения о повышении квалификации.
Напомним, что конкурс «Инженер года» учрежден по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для развития положительного позиционирования и популяризации инженерных профессий.
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