Татарстан направит более 8 млн рублей на стажировки победителей конкурса «Инженер года»

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Для татарстанцев — победителей республиканского конкурса «Инженер года» — будут организованы стажировки по программам повышения квалификации. На их организацию направлено 8,589 млн рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Госкомитет РТ по закупкам.

Стажировки будут проводиться в Москве с использованием инфраструктуры инновационного центра «Сколково».

За выделенные средства исполнитель должен организовать дистанционный и очный (практический) модули стажировки для «не более 54 победителей республиканского конкуса „Инженер года“» 2019–2022 годов. Разработать программу мероприятий, организовать трансфер во время практического модуля, размещение и питание участников.

Программа занятий будет предусматривать 12 направлений с учетом профессиональной деятельности и номинаций участников. Это в том числе машиностроение, электроника, газовая промышленность, энергетика, транспорт, нефтяная, пищевая и легкая промышленность, транспорт и другие.

Стажировки запланированы на сентябрь — декабрь 2023 года. По их завершении слушателям вручат удостоверения о повышении квалификации.

Напомним, что конкурс «Инженер года» учрежден по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для развития положительного позиционирования и популяризации инженерных профессий.