Татарстан направит более 7,5 млрд рублей на нацпроект «Молодежь и дети» в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На реализацию национального проекта «Молодежь и дети» в Татарстане в 2026 году предусмотрено более 7,5 млрд рублей. По данным Минэкономики республики, свыше 5,8 млрд рублей поступят из федерального бюджета, около 1,7 млрд рублей – из республиканского.

Средства направят на капитальный ремонт 38 образовательных учреждений и одного молодежного центра. Также школы оснастят оборудованием для преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

Продолжатся ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство и работу по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Отдельные выплаты получат учителя, которые переехали работать в сельские населенные пункты.

Кроме того, предусмотрено софинансирование программы комплексного развития молодежной политики и поддержки добровольчества. В планах – проведение чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции с инвалидностью.

В 2025 году в рамках нацпроекта построили две школы на 1 224 места каждая – в Набережных Челнах и Казани. Еще десять школ отремонтировали.

Также были обеспечены ежемесячные выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а учителя, переехавшие в сельские населенные пункты, получили вознаграждение за классное руководство. Общая сумма этих выплат составила около 3,7 млн рублей.

В республике реализовали мероприятия по поддержке добровольчества в рамках ежегодного всероссийского конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел».

В 2025 году благодаря национальным проектам в Татарстане построили, капитально отремонтировали и модернизировали 468 объектов капитального строительства. Всего на реализацию нацпроектов в республике направили 46,4 млрд рублей.

В 2026 году Татарстан продолжает участвовать в 45 региональных проектах, входящих в состав 12 национальных проектов.

В текущем году на реализацию национальных проектов в республике планируется направить около 54 млрд рублей. Из них 28,8 млрд рублей составят средства федерального бюджета, 25 млрд рублей – республиканского.

Кроме того, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Минцифры России реализует проект «Навигатор возможностей». Сервис доступен на портале Госуслуг. Это агрегатор бесплатных сервисов для молодежи от 14 до 35 лет, который помогает находить мероприятия, форумы, конкурсы и меры поддержки в регионах страны.