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Общество 5 августа 2025 09:45

Татарстан направит более 3 млрд на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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В республиканском бюджете Татарстана на 2025 год предусмотрено более 3,1 млрд рублей на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Из общей суммы 3 159,6 млн рублей около 1,66 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства по всей республике.

#программа модернизации коммунальной инфраструктуры #Минфин РТ
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