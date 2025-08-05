Татарстан направит более 3 млрд на модернизацию коммунальной инфраструктуры

В республиканском бюджете Татарстана на 2025 год предусмотрено более 3,1 млрд рублей на мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Из общей суммы 3 159,6 млн рублей около 1,66 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства по всей республике.