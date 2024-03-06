Татарстан направит более 233 млн рублей на благоустройство маршрута «По следам Тукая»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Арском районе Татарстана благоустроят туристический маршрут «По следам Тукая». Он расположится на территории площадью более 3 га вдоль набережной реки Ия и объединит музей поэта и дом Сагди в Новом Кырлае, следует из тендера на портале госзакупок.

Туристы будут путешествовать вдоль реки по дорожкам на сваях с небольшими остановками, которые, как ожидается, привлекут их внимание необычными арт-инсталляциями и элементами национальных узоров. Территория будет состоять из двух функциональных зон: транзитной и отдыха. В первую очередь создание комфортной среды нацелено на местных жителей населенного пункта.

Согласно документации, предусмотрено создание парковой зоны, строительство пешеходных дорожек и мостиков, тротуаров и проездов, оснащение системой музыкального озвучивания, проведение электричества для наружного освещения парка в селе Новый Кырлай и других работ. Здесь расположатся детская площадка, покрытая галькой, площадка для отдыха, покрытая брусчаткой, малые архитектурные формы и игровые элементы. Также маршрут обеспечат доступной средой для инвалидов.

Завершить работы планируют до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства на благоустройство направят из бюджета Татарстана.