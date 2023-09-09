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Руc Тат
Экономика 9 сентября 2023 08:45

Татарстан направит 84 млн рублей на ремонт двух объектов культурного наследия в Казани

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Татарстан направит 83,989 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы двух объектов культурного наследия. Информация указана в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

В 32,989 млн обойдутся работы в здании Казанского Большого драматического театра им. В.И. Качалова. Комплекс включает внутренние и общестроительные работы, замену мансардных окон, ремонт фасадов, монтаж противопожарных дверей, установку металлодетектора, монтаж вентиляции и ряд других.

В здании дворянского собрания — ныне Казанской Ратуше — за 50 млн проведут строительно-монтажные работы с учетом инженерно-технического обеспечения. Это в том числе видеонаблюдение, системы водоснабжения, отопления, канализации, ремонт наружного освещения, благоустройство входной группы, озеленение, обновление покрытий и другие.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Согласно проекту контракта, работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

#театр Качалова #Казанская Ратуша #ремонт
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