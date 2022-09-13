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Экономика
13 сентября 2022  21:07
Александр Хевронин

Ремонт стадиона «Ракета» в Дербышках обойдется Татарстану в 79,2 млн рублей

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На капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета» направят свыше 79,2 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Татарстана, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Большая часть суммы пойдет на монтаж холодильной установки – почти 47 млн рублей. Еще 12,5 млн направят на электромонтажные работы, 4 млн рублей – на монтаж трассы и 2,1 млн рублей на пусконаладочные работы. Оставшиеся 500 тыс. рублей пойдут на установку фундамента.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Республики Татарстан. Он определит подрядчика 23 сентября этого года. Капитальный ремонт планируется завершить до 29 декабря 2022 года.

#реконструкция стадиона #поселок Дербышки #госзакупки #Казань
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