Татарстан направит 77 млрд рублей на 50 республиканских программ строительства и ремонта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году в Татарстане будут действовать 50 республиканских программ с общим лимитом финансирования около 77 млрд рублей. На эти средства планируется построить и модернизировать порядка 3 тыс. объектов. Об этом заявил Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании с участием Раиса республики Рустама Минниханова и Премьер-министра Алексея Песошина, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

В текущем году министерство будет курировать реализацию пяти национальных проектов и трех государственных программ с общим объемом финансирования 17 миллиардов рублей. Соглашения с федеральным центром по этим направлениям уже подписаны. Работы охватят строительство и ремонт 172 объектов, включая парки, школы, поликлиники и учреждения культуры.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и входящего в него проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 42 общественных пространств. Нацпроект «Экологическое благополучие» позволит продолжить рекультивацию иловых полей Казани, а проект «Продолжительная и активная жизнь» обеспечит ремонт пяти поликлиник.

Масштабные работы предусмотрены по нацпроекту «Семья»: в Татарстане построят два детсада и отремонтируют шесть, а также обновят пять библиотек, три музея, два театра и шесть школ искусств.

Образовательную инфраструктуру усилят по нацпроекту «Молодежь и дети», отремонтировав 36 школ, два объекта «Профессионалитета» и молодежный центр «Заман». Дополнительно 32 объекта, включая школы, ДК и инженерные сети в селах, обновят по госпрограмме развития сельских территорий.

В сфере жилищного строительства установлен план по вводу 3,175 миллиона квадратных метров жилья, из которых почти 2 млн придется на ИЖС. Социальная ипотека обеспечит ввод 150 тыс. «квадратов». Отдельные программы помогут получить жилье 641 сироте, 21 многодетной семье и другим льготным категориям граждан.

Масштабным остается и блок ЖКХ. Капитальный ремонт затронет 706 многоквартирных домов общей площадью 4 млн квадратных метров, также заменят 99 лифтов. По программе «Наш двор» с бюджетом в 10 миллиардов рублей благоустроят 561 придомовую территорию.

Кроме того, запланирован ремонт десятков объектов социальной инфраструктуры: от детских лагерей и подростковых клубов до ветеринарных пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок и зданий военкоматов. В настоящее время заказчики готовят документацию для проведения торгов по всем утвержденным программам.