Татарстан направит 7,4 млн рублей на изготовление республиканских госнаград

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На изготовление государственных наград Республики Татарстан направят почти 7,4 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам, поставщику необходимо будет изготовить 125 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой, 40 медалей «За доблестный труд» в комплекте с футляром и временной пристежкой, 20 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» в комплекте с временной пристежкой, 50 медалей «100 лет образования ТАССР» в комплекте с футляром и временной пристежкой, 390 нагрудных знаков в честь присвоения почетного звания заслуженного работника в комплекте с футляром и временной пристежкой, а также по 2 нагрудных знака «Народный учитель», «Народный артист», «Народный художник», «Народный поэт» и «Народный писатель» в комплекте с футляром и временной застежкой.

Кроме того, исполнитель должен поставить временные пристежки к государственным наградам в количестве 60 штук. Подать заявки на участие в тендере можно до 12 августа, поставщика определят через пару дней, 14 августа.