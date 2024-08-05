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Татарстан направит 7,4 млн рублей на изготовление республиканских госнаград
На изготовление государственных наград Республики Татарстан направят почти 7,4 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.
Согласно документам, поставщику необходимо будет изготовить 125 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой, 40 медалей «За доблестный труд» в комплекте с футляром и временной пристежкой, 20 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» в комплекте с временной пристежкой, 50 медалей «100 лет образования ТАССР» в комплекте с футляром и временной пристежкой, 390 нагрудных знаков в честь присвоения почетного звания заслуженного работника в комплекте с футляром и временной пристежкой, а также по 2 нагрудных знака «Народный учитель», «Народный артист», «Народный художник», «Народный поэт» и «Народный писатель» в комплекте с футляром и временной застежкой.
Кроме того, исполнитель должен поставить временные пристежки к государственным наградам в количестве 60 штук. Подать заявки на участие в тендере можно до 12 августа, поставщика определят через пару дней, 14 августа.
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