Татарстан направит 650 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На реализацию проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2026 году в бюджете Татарстана предусмотрено 650,1 млн рублей. Из этой суммы 474,6 млн рублей поступят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Напомним, в 2025 году победителями стали Аксубаевский, Алексеевский, Высокогорский, Кукморский, Мензелинский и Тетюшский районы.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» действует с 2019 года и изначально входил в национальный проект «Жилье и городская среда». С 2025 года он включен в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» и продлен до 2030 года.