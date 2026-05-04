news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 мая 2026 09:20

Татарстан направит 650 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан направит 650 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На реализацию проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2026 году в бюджете Татарстана предусмотрено 650,1 млн рублей. Из этой суммы 474,6 млн рублей поступят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Напомним, в 2025 году победителями стали Аксубаевский, Алексеевский, Высокогорский, Кукморский, Мензелинский и Тетюшский районы.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» действует с 2019 года и изначально входил в национальный проект «Жилье и городская среда». С 2025 года он включен в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» и продлен до 2030 года.

#благоустройство городской среды #комфортная городская среда #инфраструктура
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

3 мая 2026

Мужчина унизил девушку в лифте казанского ЖК, полиция проводит проверку

3 мая 2026
Новости партнеров