Татарстан направит 547 млн рублей на капитальный ремонт 12 школ

Капитальный ремонт 12 общеобразовательных школ Татарстана обойдется бюджету республики в 546,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, четыре школы предназначены для детей с ограниченными возможностями – это казанские школа-интернат №1 и №172, Сабинская школа-интернат в селе Кзыл Меша и школа-интернат в деревне Русский Акташ. В перечень обновляемых учреждений вошла и Новокашировская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении.

Ремонт затронет школу №2 в Актаныше, школу №1 в поселке Алексеевское, а также школы в Большой Атне, поселке совхоза «Татарстан», селах Сауш, Абди и Утыз Имян.

Рабочие отреставрируют фасады зданий, заменят все внутренние инженерные сети (отопление, электричество и прочее), проведут отделочные работы и благоустроят территорию.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который будет принимать заявки на участие в тендере до 28 июня этого года, а 30 июня будет определен победитель, которому предстоит выполнить все работы до 1 декабря 2022 года.