Татарстан направит 4,7 млн рублей на проект нового детского сада в Казани

Проектировка здания детского сада в Ново-Савиновском районе Казани обойдется бюджету Татарстана в почти 4,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, новый детский сад на 220 мест будет трехэтажным и расположится на участке площадью 17,5 тыс. квадратных метров. Общая площадь здания составит свыше 4,5 тыс. квадратных метров.

На первом этаже нового детского сада расположатся столовая, медпункт и помещения для детей до трех лет. На втором – кабинеты для детей старше трех лет и залы для физических и музыкальных занятий, а подвал отведут для технических помещений.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика до 26 сентября этого года. Проект должен быть готов до 14 февраля 2023 года.