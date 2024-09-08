Татарстан направит 41 млн рублей на ПО и мобильное приложение по телемедицине

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В Татарстане направят 41 млн рублей на внедрение программного обеспечения для оказания телемедицинских консультаций в медучреждениях республики и разработку мобильного приложения для такого сервиса. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Также закупка включает передачу неисключительных прав на использование такого ПО и документации Республиканскому медицинскому информационно-аналитическому центру.

Средства на оказание услуги выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Диспетчерский центр Минздрава РТ.