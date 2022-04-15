Татарстан направит 310 млн рублей на возмещение затрат на производство социальных хлебов

Для поддержки хлебопекарной отрасли и недопущения резкого роста цен Татарстан направит 310 млн рублей на возмещение части затрат на производство социальных хлебов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Дополнительные 2,5 млрд рублей субсидий хлебопекарным предприятиям доведены до субъектов РФ в полном объеме. Соответствующие соглашения были заключены Минсельхозом России с 80 регионами, в которых осуществляется производство хлеба. Федеральные средства уже поступили в республику, сейчас проводится отбор для предоставления субсидий», — отметили в пресс-службе.

В прошлом, 2021 году такая мера поддержки доказала эффективность. В частности, удалось минимизировать рост цен на хлеб, несмотря на значительное повышение себестоимости его производства, а также удержать динамику ниже темпов продовольственной инфляции.

В этом году Минсельхоз увеличил размер субсидий с 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции. Кроме того, для более оперативного поступления средств до получателей были сокращены сроки отбора при предоставлении субсидий — с 30 до десяти календарных дней.