Татарстан направит 300 млн рублей на ремонт Нижнекамского педагогического колледжа

В 2024 году Нижнекамский педагогический колледж ждет капитальное обновление. На эти цели из бюджета Республики Татарстан будет направлено 289,5 млн рублей. Какие образовательные учреждения получат вторую жизнь, на деловом понедельнике доложил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

По словам спикера, помимо ремонта будет приобретена новая мебель, оборудование и инвентарь.

Кроме того, планируется завершение капитального ремонта учебного корпуса А и капитальный ремонт корпуса Б Нижнекамского химико-технологического института. Объем финансирования составит 500 млн рублей.

За 49,6 млн рублей проведут ремонт в школа №6. Обновления ждет и здание детсада №43. На данные цели будет направлено 84,5 млн рублей.

«Ведутся переговоры с руководством республики и получено принципиальное согласие компании ПАО „СИБУР“ на капитальный ремонт комплекса зданий и благоустройство территории химического лицея №35 общим объемом финансирования порядка 800 млн рублей. Надеемся на положительное решение в ближайшей перспективе», — заключил Булатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске начнется строительство новой детской поликлиники за 365 млн рублей.