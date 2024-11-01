Татарстан направит 22,7 млн рублей на работу горячих линий «122» и «117»

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На работу единых горячих линий «122» и «117» в Татарстане в 2025 году направят почти 22,7 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Позвонив по коротким номерам, жители из любого уголка республики должны иметь возможность подать обращение, получить информацию по вопросам оказания медпомощи в условиях Covid-19, вызвать врача на дом, записаться на прием и так далее.

Также татарстанцы смогут получить информационную поддержку по мерам поддержки мобилизованных и их семей, в том числе о доступных гарантиях, льготах, сохранении рабочих мест, вопросам получения выплат и другим.

Помимо этого, жители РТ смогут задать вопросы о призыве на срочную службу, заключении контракта; о поддержке вынужденным переселенцам с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, территории Украины.

Предусмотрена и категория запросов, не подпадающих под предыдущие категории. Они также будут обрабатываться специалистами.

Собранная информация в том числе послужит для создания информационных материалов на сайте «Кол-центр «Работа для патриота», на портале «Служба по контракту.рф» и сайте «Забота о своих».

Операторы горячей линии будут разделены на два уровня. Специалисты первого будут оказывать услуги общего характера, второго — профильные.

Подрядчик должен организовать контакт-центр и обеспечить его функционирование, выполнив ряд требований. Объект должен располагаться в Казани и иметь резервную площадку на территории республики.

Срок оказания услуги — до 31 декабря 2025 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.