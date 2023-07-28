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Татарстан направит 2 млрд рублей на строительство транспортной развязки в Нижнекамске
Строительство транспортной развязки на дороге «Чистополь — Нижнекамск» в Нижнекамском районе обойдется в 2,051 млрд рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
Финансирование выделено на 2023–2024 годы: 250 млн — на первый и 1,8 млрд — на второй. На эти средства планируется построить 3,8 тыс. км дорог.
Подрядчик должен будет провести подготовительные и земляные работы, заняться устройством наружных сетей электроснабжения, линий связи, газоснабжения, дорожной одежды, искусственных сооружений, обустройством автодороги, пусконаладочными работами, благоустройством и строительством сетей канализации.
Заказчиком работ выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики. Работы должны быть выполнены до 29 ноября 2024 года.
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