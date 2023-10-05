Татарстан направит 19 млн рублей на дорогу между «Вишневкой» и Чернопеньем в Казани

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В Казани начнутся проектно-изыскательские работы для строительства дороги между жилым массивом «Вишневка» и деревней Чернопенье в Советском районе города. На эти цели выделят более 19 млн рублей из бюджета Татарстана, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Длина будущей дороги, которая протянется от ул.Большой в «Вишневке», составит 3,2 км. Работы должны быть завершены до 15 марта 2024 года. Заказчиком выступает «Главтатдортранс».