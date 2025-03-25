Татарстан направит 185 млн рублей на капремонт двух мостов

«Главтатдортранс» выступил заказчиком работ по капитальному ремонту двух мостов в Татарстане. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт оценивается в 185 млн рублей, которые будут выделены из бюджета республики.

Первый объект – мост через реку Секинесь в Новошешминском районе длиной 27 метров. Второй объект – мост через реку Большая Сульча в Черемшанском районе длиной 21 метр.

На время ремонта будут созданы временные объездные дороги, которые потом демонтируют. Работы должны быть завершены к концу июля 2026 года.