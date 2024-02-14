Татарстан направит 184 млн рублей на ремонт более 10 км дорог общего пользования

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На ремонт девяти участков дорог общего пользования в Татарстане выделено 183,9 млн рублей. Заказчиком выступает Главное управление содержание и развития дорожно-транспортного комплекса РТ при Миндортрансе республики, следует из информации на портале госзакупок.

Общая протяженность участков, которые предстоит обновить, составляет почти 11 км.

Так, до 19 августа должны быть отремонтированы трассы Буинск — Яльчики, км 0+580 — км 2+080 в Буинском районе; Старое Дрожжаное — Каракитан, км 5+500 — км 6+500 в Дрожжановском районе; Апастово — Тетюши, км 14+912 — км 15+969 в Тетюшском районе. Стоимость работ составит 87 млн рублей.

Около 85 млн рублей потребуется, чтобы провести ремонт участков «Актаныш — Поисево» — Буляк, км 16+020 — км 17+420 в Актанышском районе и Муслюмово — Старое Саитово, км 16+000 — км 18+200 в Муслюмовском районе. Сдать их исполнитель должен до 20 августа.

На обновление подъезда к п.Кирова, км 0+000 — км 1+055 в Верхнеуслонском районе и

отрезка «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устьев, км 15+782 — км 16+782 в Камско-Устьинском районе будет потрачено 50 млн рублей.

А на участках Каратун — Черемшан — Большое Подберезье, км 9+700 — км 10+500 в Апастовском районе и автодороги «Большие Кайбицы — Камылово» — Большое Тябердино, км 3+675 — км 4+535 в Кайбицком районе проведут ремонт за более чем 46 млн рублей.

По последним двум тендерам работы тоже должны завершиться до 19 августа.