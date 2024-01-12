Татарстан направит 18 млрд рублей на обеспечение населения доступным жильем в 2024 году

В 2024 году на обеспечение населения доступным жильем в Татарстане направят почти 18,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Из этой суммы 17,7 млрд рублей пойдут на финансирование мероприятий программы, а еще 700 млн рублей — на предоставление господдержки в виде оплаты первоначального и текущего вносов за выкупаемое жилье для семей, участвующих в программе социальной ипотеки. Воспользоваться поддержкой можно при рождении или усыновлении каждого ребенка.

«Объем жилья, построенного исполнителем программы на территории Республики Татарстан, всего должен составить 161,7 тыс. кв. метров», — говорится в документе.

Исполнителем программы является Госжилфонд при Раисе Татарстана. Ее главная задача — организация эффективной системы обеспечения жителей республики с различным уровнем доходов доступным по стоимости жильем, развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья, и формирование эффективного рынка для построенного и временного проживания на основе права собственности либо найма.