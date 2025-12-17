news_header_top
Общество 17 декабря 2025 14:12

Татарстан направит 1,3 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

В Татарстане действует полный комплекс мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

«В республике предусмотрен комплексный подход к социальной поддержке населения по оплате жилья и коммунальных услуг. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан, предоставление мер социальной поддержки – субсидий и льгот – предусмотрено отдельным категориям граждан. Например, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам труда, людям, пострадавшим от технологических катастроф, многодетным семьям и многим другим», – рассказал он.

Размер субсидии-льготы для каждой категории льготников установлен соответствующим нормативно-правовым актом. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в пределах нормативов потребления. При повышении тарифов на ЖКУ размер субсидии также увеличивается, отметил Гайнутдинов.

Если расходы людей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 21% совокупного дохода семьи, они также могут обратиться в социальную защиту за оформлением субсидии.

«Прогнозная сумма финансирования на 2026 год, которая заложена в бюджете, составляет около 1,3 млрд рублей», – подчеркнул Гайнутдинов.

#госкомитет рт по тарифам #субсидии #оплата жку #соцподдержка населения
