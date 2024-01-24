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Татарстан направит 112,5 млн рублей на санаторное лечение детей с хроническими болезнями
Татарстан направит 112,5 млн рублей на санаторное лечение детей в трудной жизненной ситуации с различными хроническими заболеваниями. Информация опубликована в тендерах, размещенных на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступает Минздрав республики. Санаторное лечение предусмотрено для детей с хроническими заболеваниями нервной системы, костно-мышечной системы, болезнями органов дыхания и пищеварения в возрасте от 7 до 15 лет включительно без сопровождения.
Согласно техническому заданию, продолжительность лечения составит 24 дня в санаторно-курортном учреждении на территории Татарстана.
Санаторий, в котором разместятся дети, должен располагаться в лесопарковой зоне в местности с благоприятными условиями отдыха и вдали от строек. Они будут отдыхать в 2-4-местных номерах совсеми удобствами.
На его территории должна быть лечебно-диагностическая база, а также круглосуточный медицинский пост.
Услуги должны оказываться врачами-педиатрами с использованием современных реабилитационных методов лечения. Для детей необходимо предусмотреть рациональное и диетическое питание в соответствии с нормами Минздрава России.
Помимо оздоровительных программ, необходимо наличие обучающих и восстановительно-реабилитационных, предусмотрены игровые и спортплощадки, игровая комната, досуговые мероприятия.
Территория должна находиться под круглосуточной охраной.
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