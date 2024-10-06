Татарстан направит 10,5 млн рублей на рекламу своих туристских возможностей

В Москве и Санкт-Петербурге проведут рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей Татарстана. На эти цели из бюджета республики выделят 10,544 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Рекламные материалы разместят на туристических двухэтажных автобусах, курсирующих по городам ежедневно. Стоимость оказания услуг в Москве составляет более 5,7 млн рублей, в Санкт-Петербурге — более 4,8 млн.

Заказчиком выступает Государственный комитет РТ по туризму. Срок, в течение которого будет длиться кампания, — 1 ноября — 31 декабря текущего года.