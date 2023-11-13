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Татарстан направил в подшефные города ЛНР ондулин для ремонта домов и соцобъектов
Татарстан доставил в подшефные города ЛНР ондулин. Кровельный материал, ранее складированный в столице ЛНР, направлен в Лисичанск и Рубежное автогигантом КамАЗ.
В общей сложности из Набережных Челнов передали 60 тонн строительных материалов на сумму в более чем 7,6 млн. рублей. Ондулин распределили между коммунальными службами двух городов.
Кровельный материал из Татарстана будет использован в ремонте многоэтажек и социальных объектов.
Всего с момента подписания соглашений о сотрудничестве между Лисичанском и Рубежным, Республика Татарстан уже направила в подшефные города более тысячи тонн различных строительных материалов необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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