Татарстан направил в подшефные города ЛНР ондулин для ремонта домов и соцобъектов

Татарстан доставил в подшефные города ЛНР ондулин. Кровельный материал, ранее складированный в столице ЛНР, направлен в Лисичанск и Рубежное автогигантом КамАЗ.

Фото: © «Татар-информ»

В общей сложности из Набережных Челнов передали 60 тонн строительных материалов на сумму в более чем 7,6 млн. рублей. Ондулин распределили между коммунальными службами двух городов.

Кровельный материал из Татарстана будет использован в ремонте многоэтажек и социальных объектов.

Всего с момента подписания соглашений о сотрудничестве между Лисичанском и Рубежным, Республика Татарстан уже направила в подшефные города более тысячи тонн различных строительных материалов необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.